С 1 по 10 ноября экспорт РК вырос на 3,2%

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За период с 1 по 10 ноября объём южнокорейского экспорта составил 18 млрд 237 млн долларов, что на 3,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 13 ноября в Таможенном управлении. Среднесуточный экспорт составил 2 млрд 150 млн долларов, также увеличившись на 3,2% в годовом исчислении. Экспорт полупроводников увеличился в первой декаде ноября на 1,3%, а автомобилей – на 37,2%. Одновременно зарубежные продажи нефтепродуктов сократились на 9,2%, а продукции металлургической промышленности – на 5,7%. Экспорт в Китай сократился на 0,1%, а в страны Евросоюза – на 5%. При этом поставки в США увеличились на 23%, во Вьетнам – на 7,6%, в Японию – на 26,9%, а в Сингапур – на 59,7% в годовом исчислении. Импорт за первые десять дней ноября составил 19 млрд 977 млн долларов, что привело к дефициту торгового баланса на сумму 1 млрд 741 млн долларов. Дефицит торгового баланса РК с начала года составил 19 млрд. 852 млн долларов. Правительство обещает приложить все усилия для поддержки экспорта, ключевого двигателя экономического роста страны.