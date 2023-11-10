Требования к продолжительности рабочего времени будут ослаблены

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Правительство РК слабит требования к максимальной продолжительности рабочего времени, составляющей 52 часа в неделю, для определённых видов бизнеса с большой нагрузкой. Об этом сообщил 13 ноября журналистам заместитель министра труда Ли Сон Хи. Нынешняя система, установленная в 2018 году, вызывает недовольство руководителей предприятий. В марте этого года правительство предложило увеличить недельный лимит рабочего времени до 69 часов, но данное предложение не нашло поддержки среди молодых сотрудников компаний. Теперь принято решение выбрать отрасли, в отношении которых будут ослаблены требования к максимальной продолжительности рабочего времени, и определить пределы новых ограничений посредством опросов на местах. Эксперты прогнозируют, что максимальная продолжительность рабочего времени будет увеличена для обрабатывающей промышленности до 60 часов в неделю. Министерство труда также планирует установить максимальное количество сверхурочных часов в неделю и ввести обязательный отпуск для работающих.