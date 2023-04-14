РК присоединилась к декларации об ответственном использовании ИИ

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46 стран, включая РК, присоединились к декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере. Как сообщили в госдепартаменте США, декларация и изложенные в ней меры являются важным шагом в построении международной системы ответственности, позволяющей государствам использовать преимущества искусственного интеллекта, одновременно снижая риски. В документе содержится призыв к тому, чтобы применение искусственного интеллекта в вооружённых конфликтах шло при соблюдении «надлежащего международного гуманитарного права». Декларация, которая не накладывает на присоединившиеся к ней страны никаких юридических обязательств, принята на фоне растущего беспокойства по поводу возможности использования искусственного интеллекта и других передовых технологий в военных целях способами, которые могут подорвать права человека и другие ценности. Кроме РК, декларацию поддержали США, Германия, Франция, Япония, Великобритания, Сингапур, Албания, Армения, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Либерия, Ливия, Литва, Люксембург, Малави, Мальта, Черногория, Марокко, Нидерланды, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Турция.