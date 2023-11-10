Цены на товары для дома выросли в РК на 18%

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В условиях общей инфляции за последний год в РК отмечен значительный рост цен на 41 из 80 наименований товаров домашнего обихода в 27 категориях. По данным информационного портала Корейского агентства по защите прав потребителей, средний рост цен составил 18% в годовом исчислении. На 31 товар цены понизились, а на восемь не изменились. Дезинфицирующие средства, кондиционеры для белья, средства для мытья посуды, стиральные порошки, бумажные полотенца, гигиенические пакеты и средства для удаления влаги подорожали на 12,5%. Рост цен на средства гигиены, включая лосьоны, гели для душа, мыло, гигиенические прокладки, шампуни и краску для волос, составил 25,2%. 24 из 32 наименований обработанных пищевых продуктов подорожали в среднем на 15,3%. При этом цены на корма для домашних животных не изменились. Услуги общественных бань подорожали на 17,1%, прачечных – на 8,4%, парикмахерских – на 4,2%. Проживание в гостиницах стало дороже в среднем на 3,9%.