Hyundai Motor построит новый завод в Ульсане

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13 ноября в Ульсане состоялась церемония закладки завода по производству электромобилей компании Hyundai Motor. Это первый за последние 29 лет завод компании на территории РК. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд долларов. Строительство планируется завершить в 2025 году. Мощность завода составит 200 тыс. электромобилей в год. В 2026 году будет запущена линия больших городских внедорожников Genesis. Председатель Hyundai Group Чон Ый Сон заявил, что в стране появится очередной производственный объект, который ознаменует начало новой эпохи в производстве транспортных средств. На новом заводе будет внедрена инновационная платформа производства, которая призвана сделать завод в Ульсане безопасным и удобным для рабочих, одновременно повысив эффективность работы. Она включает систему интеллектуального управления, основанную на искусственном интеллекте, экологически чистые низкоуглеродные технологии, безопасные и удобные для человека рабочие места.