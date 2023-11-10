Экспорт продукции ICT сократился в октябре на 4,5%

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Экспорт продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в октябре текущего года 17 млрд 100 млн долларов, сократившись на 4,5% в годовом исчислении. Как сообщили 14 октября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, экспорт продукции ICT сокращается 16 месяцев подряд, с июля прошлого года. Это происходит главным образом из-за низкого спроса на высокотехнологичные товары и снижения цен на полупроводники. Экспорт полупроводников снизился на 4,7%, мобильных телефонов – на 3,3%, а компьютеров – на 26,2%. При этом экспорт дисплеев вырос на 13,1%. Поставки продукции ICT в Китай, включая Гонконг, упали на 3,5%, в США - на 14,7%,а в страны Евросоюза - на 12,3%. Между тем, импорт продукции ICT составил в октябре 12 млрд 600 млн долларов, сократившись на 12,6% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 4 млрд 400 млн долларов.