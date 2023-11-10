Запрет на короткие продажи будет действовать до принятия новых мер

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Нынешний запрет на короткие продажи акций будет оставаться в силе до тех пор, пока финансовые власти не разработают новые фундаментальные меры по предотвращению потенциального ущерба для розничных инвесторов. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 14 ноября на заседании кабинета министров. Практика коротких продаж отрицательно влияет на стабильность рынка. Их разрешение может не только затруднить достижение справедливого ценообразования, но и привести к потерям для индивидуальных инвесторов, что вызовет падение доверия к рынку ценных бумаг и уходу инвесторов,- отметил глава государства. Поскольку южнокорейский фондовый рынок имеет высокую волатильность, и доля индивидуальных инвесторов значительна, запрет на короткие продажи положительно повлияет на конкурентоспособность южнокорейских акций на рынке ценных бумаг в долгосрочной перспективе,- добавил он. Президент призвал финансовые власти разработать решения для защиты розничных инвесторов. Запрет на короткие продажи, введённый 6 ноября, будет действовать до конца июня 2024 года. Короткая продажа, или продажа без покрытия, представляет собой продажу ценных бумаг, которыми торговец не владеет. Ряд экспертов выражают обеспокоенность по поводу решения правительства. Оно, по их мнению, усложняет попытки страны получить статус развитого рынка. В этом году РК не удалось получить данный статус, и она осталась в списке развивающихся рынков.