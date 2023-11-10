Командование ООН сможет отразить нападение Севера

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Министр обороны РК Син Вон Сик, глава Пентагона Ллойд Остин, а также представители ещё 16 государств-членов Командования ООН (КООН) провели 14 ноября в Сеуле первую встречу. Они приняли совместное заявление, осуждающее незаконную ядерную и ракетную деятельность Северной Кореи, пообещав дать совместный ответ в случае агрессии со стороны Пхеньяна. Они призвали Северную Корею соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. РК обещала активизировать сотрудничество со странами-членами КООН и активизировать проведение совместных учений с США и Японией с целью решения проблем безопасности. Многонациональное командование под руководством США было создано в июле 1950 года в соответствии с мандатом ООН для поддержки РК в отражении агрессии со стороны Севера. Оно осуществляет надзор за перемирием, которое остановило Корейскую войну 1950-53 годов. В настоящее время членами КООН являются США, Великобритания, Канада, Турция, Австралия, Филиппины, Таиланд, Нидерланды, Колумбия, Греция, Новая Зеландия, Бельгия, Франция, Южная Африка, Норвегия, Дания и Италия.