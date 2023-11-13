Президент РК отправился в Сан-Франциско на саммит АТЭС

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15 ноября президент РК Юн Сок Ёль отправился в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Тема саммита этого года, в котором примут участие представители 21 страны-члена АТЭС, «Создание устойчивого будущего для всех». В своём выступлении на пленарном заседании 16 ноября южнокорейский лидер подчеркнёт приверженность РК активизации усилий по переходу к чистой энергетике и преодолению климатического кризиса. 17 ноября он примет участии во второй сессии, на которой пойдёт речь о необходимости совместной работы стран-членов АТЭС над восстановлением многосторонней торговой системы и укреплением региональных цепочек поставок. В письменном интервью Associated Press накануне визита президент отметил, что он призовёт лидеров стран АТЭС работать вместе в духе солидарности и сотрудничества ради либерализации торговли и инвестиций, инноваций и цифровизации, а также инклюзивного и устойчивого роста. Юн Сок Ёль примет участие в саммите возглавляемой США Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), который пройдёт в рамках саммита АТЭС. Кроме того, он проведёт ряд двусторонних встреч. В частности, возможна встреча с председателем КНРСи Цзиньпином. Ранее южнокорейский лидер неоднократно подчёркивал приверженность своей администрации расширению связей между двумя странами на взаимовыгодной основе. 17 ноября Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида примут участие в дискуссии в Стэнфордском университете, в ходе которой расскажут о возможностях сотрудничества в сферах передовых технологий и сокращения вредных выбросов.