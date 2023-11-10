Вице-премьер РК призвал принять закон о корпоративной реструктуризации

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо призвал 15 ноября Национальное собрание принять закон о корпоративной реструктуризации. Впервые данный закон был принят в 2001 году после того, как РК пострадала от азиатского финансового кризиса 1997-98 годов. Срок действия закона продлевалось пять раз, а в октябре нового года он истёк окончательно. Закон позволяет неплатёжеспособной компании начать программу урегулирования долга, если более 75% кредиторов согласны с данной программой. Таким образом, согласия всех кредиторов не требуется. Компании испытывают управленческие трудности из-за неопределённости внутри страны и за рубежом. В этой связи необходимо принять закон, чтобы быстро вернуть компании, испытывающие трудности, в нужное русло,- добавил вице-премьер. По данным правительства, в первом полугодии 724 компании подали заявления о банкротстве, что на 60,2% больше, чем годом ранее.