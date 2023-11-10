Высшие дипломаты РК, США и Японии встретились в Сан-Франциско

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Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией представляет «серьёзную угрозу» миру и стабильности в регионе. Об этом заявили министр иностранных дел РК Пак Чин, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава в ходе встречи, состоявшейся 14 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Перед началом переговоров госсекретарь США заявил, что у трёх стран много направлений для сотрудничества. Глава южнокорейского МИД напомнил, что сотрудничество между тремя странами достигло «беспрецедентных высот» после саммита в Кэмп-Дэвиде в августе. «Договорённости между нашими лидерами приносят плоды»,- добавил он. Глава МИД Японии отметила сложную ситуацию в мире, подчеркнув необходимость повышения стратегического сотрудничества трёх стран. В ходе встречи обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, политика Северной Кореи и расширение экономического сотрудничества.