Занятость в РК в октябре увеличилась на 346 тысяч человек

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Согласно данным, собранным Национальным статистическим управлением, численность занятого населения РК составила в конце октября 28 млн 764 тыс. человек, что на 346 тысяч человек больше, чем годом ранее. Рост занятости, как и в предыдущие месяцы, достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так в категории старше 60 лет создано 336 тысяч рабочих мест. При этом занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 82 тысячи, а от 40 до 49 лет – на 69 тысяч человек. Количество рабочих мест в сегменте социального обеспечения увеличилось на 104 тысячи, в гостиничном и ресторанном бизнесе - на 52 тысячи, в научно-техническом секторе - на 76 тысяч. В секторе оптовой и розничной торговли в октябре появилось 11 тысяч рабочих мест. Это первый прирост с мая 2019 года. Одновременно занятость в промышленном производстве сократилась на 77 тысяч, в сфере недвижимости – на 26 тысяч человек. Уровень занятости составил 63,3% трудоспособного населения от 15 до 64 лет. Это на 0,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Уровень безработицы составил 2,1% трудоспособного населения, снизившись за год на 0,3%.