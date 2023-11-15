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Политика

Президент РК призвал ускорить взаимодействие в рамках АТЭС

Write: 2023-11-16 10:44:12Update: 2023-11-16 18:08:31

Photo : YONHAP News

Для того, чтобы мировая экономика восстановилась, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) должно стать центром глобального экономического сотрудничества. В этой связи странам-членам АТЭС необходимо ускорить экономическое взаимодействие. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 15 ноября на заседании высших должностных лиц АТЭС в рамках саммита в Сан-Франциско. Он предложил обратить первостепенное внимание на такие области как  торговля, инвестиции, цепочки поставок, цифровые технологии и будущие поколения. Южнокорейский лидер призвал повысить устойчивость цепочек поставок, которые являются основной ценностью многосторонней торговой системы, а также заявил о необходимости создать новые общепринятые стандарты и правила торговли, соответствующие современной цифровой эпохе. Он призвал гарантировать молодёжи свободное передвижение внутри региона, предложив организовать обмен молодыми учёными. Для этого необходимо ввести безвизовый режим при посещении стран-членов АТЭС для участия в конференциях, семинарах и научных исследованиях.  Заседания высших должностных лиц проводятся в рамках саммитов АТЭС. В нынешнем заседании приняли участие 1.200 человек, в том числе, лидеры стран-членов АТЭС. 
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