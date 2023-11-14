В РК проходит единый госэкзамен

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16 ноября в РК проводится ежегодный единый государственный экзамен. Для участия в нём зарегистрировались 504.588 человек, что на 3.442 человека меньше, чем в прошлом году. Экзамен, который длится девять часов и состоит из пяти этапов, сдают учащиеся выпускных классов старших школ и выпускники прошлых лет, желающие поступить в вузы в 2024 году. По данным министерства образования, по всей стране открыты 1.279 экзаменационных пунктов. Экзамены длятся с 8:40 до 17:45. В отличие от предыдущих трёх лет, использование масок не является обязательным. Кроме того, на этот раз нет пластиковых перегородок и выделенных помещений для экзаменующихся с симптомами респираторных заболеваний. В период с 13:05 до 13:40, когда проходит тестирование по английскому языку, в аэропортах страны приостановлены взлёты и посадки самолётов. В этот период все воздушные суда, за исключением аварийных ситуаций, должны оставаться на высоте не менее трёх тысяч метров. Эта мера привела к корректировке расписания 94 рейсов. В утренние часы было увеличено количество общественного транспорта, чтобы исключить опоздания на экзамен. Государственные и муниципальные учреждения, в том числе, Корейская биржа, начали работу на час позже обычного, чтобы уменьшить пробки на дорогах. Результаты экзамена будут объявлены 8 декабря. Единый госэкзамен, проводимый каждый год в третий четверг ноября, считается кульминацией многолетнего упорного труда учащихся, которые стремятся поступить в вузы.