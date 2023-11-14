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В мире

Комитет ГА ООН принял резолюцию о правах человека в КНДР

Write: 2023-11-16 11:33:21Update: 2023-11-16 11:36:59

Комитет ГА ООН принял резолюцию о правах человека в КНДР

Photo : YONHAP News

15 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по гуманитарным вопросам единогласно без голосования одобрил проект резолюции о правах человека в Северной Корее. Подобный документ принимается 19 лет подряд. Он будет рассмотрен на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в декабре. Документ по содержанию практически полностью повторяет прошлогодний вариант. На этот раз в него добавлен пункт о принудительной репатриации северокорейских беженцев из Китая. Все члены ООН требуют уважать базовый принцип запрета на принудительную репатриацию,- говорится в документе. В него также добавлено требование соблюдать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Совету Безопасности ООН рекомендовано рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Северной Корее, а также передачи в Международный уголовный суд дел о ситуации с правами человека. РК второй год подряд принимала участие в подготовке документа. 
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