Комитет ГА ООН принял резолюцию о правах человека в КНДР

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15 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по гуманитарным вопросам единогласно без голосования одобрил проект резолюции о правах человека в Северной Корее. Подобный документ принимается 19 лет подряд. Он будет рассмотрен на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в декабре. Документ по содержанию практически полностью повторяет прошлогодний вариант. На этот раз в него добавлен пункт о принудительной репатриации северокорейских беженцев из Китая. Все члены ООН требуют уважать базовый принцип запрета на принудительную репатриацию,- говорится в документе. В него также добавлено требование соблюдать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Совету Безопасности ООН рекомендовано рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Северной Корее, а также передачи в Международный уголовный суд дел о ситуации с правами человека. РК второй год подряд принимала участие в подготовке документа.