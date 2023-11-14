Сеул представил план межкорейских отношений

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В случае возобновления межкорейского диалога Сеул будет настаивать на обсуждении проблемы похищенных и удерживаемых на Севере южнокорейцев. Данный пункт является частью плана развития межкорейских отношений на 2023–2027 годы, который министр по делам воссоединения Ким Ён Хо направил 15 ноября в парламентский комитет по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Сеул будет стремиться решить не только вопрос о семьях, разделённых в результате Корейской войны 1950-53 годов, но и о похищенных Пхеньяном южнокорейских гражданах.- говорится в документе. Пхеньян не признаёт факт похищения южнокорейцев. Между тем, по данным правительства РК, после Корейской войны были похищены 3.835 южнокорейцев, 516 из которых не вернулись домой. Шесть южнокорейцев, в том числе три христианских пастора, обвинены в совершении преступлений против Северной Кореи. В сентябре этого года министерство по делам воссоединения создало рабочую группу для решения проблем похищенных. Межкорейские переговоры не проводятся с декабря 2018 года.