Photo : YONHAP News

Именно США и их «сателлиты» являются причиной роста напряжённости на Корейском полуострова, нагнетая её в «одностороннем порядке на уровне риторики и действий». Об этом говорится в заявлении представителя министерства обороны КНДР, опубликованном 16 ноября агентством ЦТАК. Во время визита в Сеул министра обороны США Ллойда Остина была подписана «обновлённая стратегия сдерживания», которая не исключает возможности «превентивного ядерного удара по Северной Корее. Ранее США, РК и Япония договорились до конца года начать обмен данными о северокорейских ракетных пусках в реальном времени. Таким образом, враждебные силы демонстрируют, что их курс по отношению к КНДР в военной сфере вовсе не оборонительный. Их цель - вооружённое вторжение,- говорится в заявлении. Вооружённые силы КНДР будут принимать ещё более решительные шаги в ответ на угрозы со стороны США, в том числе, ядерные, с помощью ещё более наступательного, подавляющего потенциала ответных действий и стратегического сдерживания в военной сфере. Хотя конфронтация превысила опасные уровни, военного столкновения удаётся избежать, поскольку вооружённые силы КНДР сдерживают угрозу США и их сателлитов с помощью готовности к решительным ответным действиям", - подчеркнул представитель министерства обороны КНДР.