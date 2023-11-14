Китай и США возобновят диалог в военной области

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Пекин и Вашингтон «восстановят общение на высоком уровне между вооружёнными силами двух стран на основе равенства и уважения, рабочие встречи министров обороны, механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные переговоры между командующими зонами боевого командования». Как сообщило агентство Синьхуа, соответствующие договорённости достигнуты в ходе переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, состоявшихся 15 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечёт за собой «невыносимые последствия». По его мнению, Пекину и Вашингтону необходимо сделать всё для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации. Китай в отношениях с США руководствуется принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества,- подчеркнул председатель КНР.