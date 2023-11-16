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Политика

Лидеры РК и Японии выразили надежду на тесное сотрудничество

Write: 2023-11-17 10:29:36Update: 2023-11-17 17:01:07

Лидеры РК и Японии выразили надежду на тесное сотрудничество

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида выразили надежду на более тесное сотрудничество между своими странами. Они встретились 16 ноября  в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Это была седьмая  с начала года встреча лидеров двух соседних стран, которые стремятся нормализовать отношения. Как заявил южнокорейский лидер, двустороннее сотрудничество углубляется с активизацией обменов на разных уровнях, в том числе, на высшем. Фумио Кисида в ответ  выразил надежду на дальнейшее улучшение отношений между Сеулом и Токио в различных областях, включая политику, гарантии безопасности, экономику и культуру. Он высказался за необходимость стремиться к сотрудничеству, а не к разделению и конфликтам, подчеркнув, что РК и Япония могут работать вместе как партнёры. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, в ходе саммита обсуждалось также молодёжные обмены между двумя странами. В тот же день южнокорейский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Беседа длилась около минуты. Договорённость о полноценном южнокорейско-китайском саммите пока не достигнута. Кроме того, состоялись переговоры южнокорейского лидера с президентом Перу Диной Болуарте и президентом Чили Габриэлем Боричем. 
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