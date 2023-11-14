МВФ: Инфляция в РК в 2024 году составит 2,4%

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Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз инфляции в РК на этот год с 3,4% до 3,6%, а на 2024 год – с 2,3% до 2,4%. Кроме того, в докладе о ситуации в южнокорейской экономике, опубликованном 17 ноября, рекомендуется продолжать ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы взять инфляцию под контроль. МВФ прогнозирует, что южнокорейская экономика будет постепенно восстанавливаться. Она укрепится на фоне постепенного восстановления мирового спроса на полупроводники, сильного внутреннего рынка труда и продолжающейся стабилизации рынка жилья. В результате экономический рост составит в 2024 году 2,2%. Замедление темпов роста основных торговых партнёров и повышение глобальных процентных ставок тормозят краткосрочный рост, в то время как более сильные, чем предполагалось ранее, перспективы роста китайской экономики помогут смягчить неблагоприятные последствия для южнокорейской экономики, - говорится в докладе. МВФ снизил прогноз роста южнокорейской экономики на этот год до 2,2%, что соответствует прогнозу Банка Кореи.