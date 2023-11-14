Страны-члены IPEF начнут диалог о поставках минералов

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Лидеры 14 государств-членов Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF) договорились запустить канал диалога, задачей которого является построение стабильных цепочек поставок важнейших полезных ископаемых. Второй саммит IPEF состоялся 16 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Участники IPEF встретились для того, чтобы оценить достигнутое с момента запуска структуры в мае прошлого года и обсудить планы будущего сотрудничества. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники саммита оценили успехи, достигнутые в таких сферах как цепочки поставок, чистая энергетика и справедливая экономика. Они договорились сформировать «диалог по важнейшим минералам» для создания стабильных цепочек поставок важнейших полезных ископаемых и «сеть IPEF» для активизации гуманитарного обмена между странами-членами». Кроме того, достигнуты договорённости о расширении сотрудничества в сферах энергетической безопасности и технологий.