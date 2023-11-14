Экономика РК демонстрирует признаки восстановления

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Южнокорейская экономика постепенно преодолевает спад и демонстрирует признаки восстановления по мере активизации промышленного производства и экспорта. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте об экономической ситуации в стране, опубликованном 17 ноября министерством планирования и финансов. Согласно документу, факторы нестабильности всё ещё сохраняются, но в целом наблюдается восстановление основных экономических показателей. С февраля прошлого года правительство отмечало замедление темпов роста экономики, однако в последнее время ситуация меняется. В частности, в сентябре промышленное производство выросло на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно это коснулось сегмента полупроводников, где производство выросло за тот же период на 12,9% и на 23,7% в годовом исчислении. В октябре экспорт вырос на 5,1%, а импорт сократился на 9,7%, в результате чего торговый баланс оказался профицитным. Занятость увеличилась на 346 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. Существенно вырос туристический поток. В частности, число китайских туристов, посетивших РК в октябре, увеличилось более чем в девять раз по сравнению с прошлым годом. К отрицательным факторам правительство отнесло рост потребительских цен на 3,8% в годовом исчислении. Это максимальная инфляция за последние семь месяцев. К внешним факторам, вызывающим беспокойство, относятся высокие процентные ставки в ведущих экономиках мира, политическая неопределённость и волатильность цен на сырьё. Правительство будет тщательно следить за внутренними и внешними рисками, прилагая усилия для улучшения экономической ситуации.