Лидеры РК и Китая обменялись приветствиями на саммите АТЭС

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Президент РК Юн Сок Ёль и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Встреча, продолжавшаяся менее минуты, состоялась в конференц-зале перед началом неформального диалога участников саммита АТЭС. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента, Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что китайский лидер добьётся хороших результатов на саммите АТЭС. Си Цзиньпин ответил, что он уверен в хороших результатах. Южнокорейский лидер поблагодарил китайскую сторону за тёплый приём, который был оказан премьер-министру РК Хан Док Су, когда тот посетил Китай во время Азиатских игр в Ханчжоу. Вопрос о проведении полноценного южнокорейско-китайского саммита в Сан-Франциско пока обсуждается,- сказал представитель администрации.