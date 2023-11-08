Президент РК отправился с визитом в Великобританию и Францию

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20 ноября президент Юн Сок Ёль отправился в очередную зарубежную поездку, в ходе которой посетит Великобританию и Францию. Четырёхдневный государственный визит в Лондон, приуроченный к 140-летию дипломатических отношений между двумя странами, состоится по приглашению короля Карла III. Юн Сок Ёль станет первым главой зарубежной страны, который посетит Великобританию после коронации Карла III в мае этого года. Южнокорейский лидер выступит в парламенте Великобритании. В ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком будут обсуждаться вопросы укрепления стратегического сотрудничества в широком спектре областей, включая цифровые технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, ядерную энергетику, оборонную промышленность, полупроводники и космос. По окончании саммита состоится подписание соглашения, в котором будут определены направления будущего двустороннего сотрудничества. В Париже южнокорейский лидер проведёт серию встреч с представителями государств-членов Международного бюро выставок. Встречи пройдут за несколько дней до решающего голосования, которое состоится 28 ноября. По его итогам будет сделан выбор места проведения Всемирной выставки 2030 года между Пусаном, Эр-Риядом и Римом. Президент РК вернётся на родину 26 ноября.