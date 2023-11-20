Работа порталов государственных услуг полностью восстановлена

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19 ноября работа порталов государственных услуг полностью восстановилась после серьёзного системного сбоя. Об этом сообщили в министерстве административного управления и безопасности. Во второй половине дня портал Saeol, который используется государственными служащими для доступа к одобренным правительством документам, работал бесперебойно. Общедоступный портал Government 24 также работал без сбоев как в интернете, так и на мобильных устройствах, обработав около 240 тысяч запросов на наиболее востребованные документы, такие документы как свидетельства о рождении и справки с места жительства. Министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин посетил Национальную службу информационных ресурсов в Тэчжоне. Он провёл совещание с представителями соответствующих ведомств. В восстановлении серверов приняли участие более ста правительственных и частных технических специалистов. Они заменили часть сетевого оборудования, которое, по их мнению, вызвало сбой в системе, и провели тестирование компьютерных сетей в ряде центров обслуживания населения. Ли Сан Мин посетил одну из районных администраций в Сеуле и проверил работу компьютерной системы выдачи документов. Министр не исключил возможности роста спроса на административные услуги после восстановления работы порталов. Технические специалисты пытаются выяснить точную причину системного сбоя. Они полагают, что проблема заключается в ошибках при недавнем обновлении ряда программ.