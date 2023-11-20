МВФ: В 2024-2028 гг. экономика РК будет расти на 2,1-2,3% в год

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В период с 2024 по 2028 год южнокорейская экономика будет расти в диапазоне от 2,1% до 2,3% в год. Об этом говорится в отчёте Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 19 ноября. Рост южнокорейской экономики составит в этом году 1,4%, в 2024 году – 2,2%, в 2025 году – 2,3%, а в 2026-2027 годах – 2,2%. Прогнозы могут быть скорректированы, поскольку они не учитывают факторы, связанные с восстановлением экономики Китая,- говорится в отчёте. По оценке МВФ, потенциальный рост производства в РК достигнет 2,1% в этом году, 2,2% - в 2024-2025 годах и 2,1% - в 2026-2028 годах. Это максимальные темпы роста, которых страна может достичь путём мобилизации всех составляющих производства, включая рабочую силу, капитал и ресурсы, при условии отсутствия инфляции. Между тем, МВФ пересмотрел прогноз инфляции на этот год в сторону повышения с 3,4% до 3,6%. Прогноз на следующий год был скорректирован с 2,3% до 2,4%.е.