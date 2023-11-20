Сеул призвал Пхеньян прекратить подготовку к запуску спутника

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Южнокорейские военные призывают Северную Корею «немедленно прекратить» подготовку к запуску военного разведывательного спутника. Если подготовка продолжится, будут приняты «необходимые меры для защиты жизни и безопасности южнокорейцев». Об этом заявил 20 ноября начальник оперативного отдела Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал-лейтенант Кан Хо Пхиль. Он не уточнил, что имеется в виду под «необходимыми мерами», но, как полагают эксперты, правительство рассматривает возможность частичной приостановки действия межкорейского военного соглашения 2018 года. Соглашение предусматривает создание буферных и бесполётных зон вблизи межкорейской границы. Это фактический запрет на артиллерийские стрельбы, военно-морские и военно-воздушные учения, а также разведку с целью предотвращения столкновений между двумя Кореями. Ранее Сеул неоднократно заявлял, что выполнение соглашения снижает уровень боеготовности южнокорейских войск, однако Северная Корея его неоднократно нарушала. Кан Хо Пхиль назвал запуск спутника провокацией, которая угрожает национальной безопасности РК и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые запрещают Северной Корее любое использование технологии баллистических ракет. Северная Корея предприняла две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник в мае и августе этого года. Накануне министр обороны РК Син Вон Сик заявил, что Северная Корея может произвести запуск военного разведывательного спутника в ближайшее время, возможно, уже на этой неделе.