Сеул и Лондон повысят уровень отношений до «стратегического партнёрства»

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В рамках государственного визита президента РК Юн Сок Ёля в Лондон две страны повысят уровень отношений до «глобального стратегического партнёрства». Соответствующее соглашение, которое ознаменует 140-летие двусторонних отношений, южнокорейский лидер и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подпишут по итогам саммита в Лондоне. Об этом сообщили 21 ноября в администрации южнокорейского президента. Глобальное стратегическое партнёрство будет шагом вперёд по сравнению с нынешним «широким и творческим партнёрством» между двумя странами. В документе будет зафиксирована общая позиция двух стран по северокорейской ядерной проблеме и приверженность мирному решению глобальных проблем. В нём будет отмечена готовность двух стран сотрудничать в международных организациях, а также создать «стратегическое киберпартнёрство» для совместного реагирования на киберугрозы. Кроме того, стороны договорятся о расширении сотрудничества в сферах обороны и безопасности путём проведения совместных учений и морского патрулирования в рамках выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее. В ходе переговоров Юн Сок Ёль и Риши Сунак планируют обсудить экономическое сотрудничество, а также контакты в таких отраслях как искусственный интеллект, цифровые технологии и ядерная энергетика.