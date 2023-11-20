КНДР уведомила Японию о планах запуска спутника

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Северная Корея уведомила Береговую охрану Японии о планах запустить военный разведывательный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. Об этом сообщила телерадиокомпания NHK. В уведомлении названы три зоны, в которых могут упасть фрагменты ступеней ракеты - Восточно-Китайское море, Жёлтое море и воды Тихого океана к востоку от филиппинского острова Лусон. Все они находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил военным готовиться к «непредвиденным обстоятельствам», приняв необходимые меры военного характера. Силы самообороны Японии «создали необходимую структуру» с использованием кораблей с системами Aegis и комплексов Patriot PAC-3, размещённых на Окинаве,- сообщает NHK. 21 ноября в 2:30 ночи министерство морского и рыбного хозяйства РК выпустило навигационное предупреждение для трёх морских зон, которые Пхеньян назвал в качестве потенциальных районов падения фрагментов ступеней ракеты. В соответствии с резолюцией Международной морской организации, предупреждения передаются напрямую на морские суда через Всемирную систему навигационных предупреждений и глобальную систему радио- и спутникового вещания. Это будет третья попытка запуска Северной Кореей военного разведывательного спутника. Две предыдущие попытки - в мае и августе этого года – завершились неудачей.