С 1 по 20 ноября экспорт РК вырос на 2,2%

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За период с 1 по 20 ноября объём южнокорейского экспорта составил 33 млрд 790 млн долларов, что на 2,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 21 ноября в Таможенном управлении. Среднесуточный экспорт составил 2 млрд 800 млн долларов, также увеличившись на 2,2% в годовом исчислении. Экспорт полупроводников увеличился за первые 20 дней ноября на 2,4%, автомобилей – на 20,1%, нефтепродуктов - на 0,4%, а бытовой электроники – на 25,6%. Одновременно экспорт продукции металлургической промышленности сократился на 9,5%, а автомобильных запчастей – на 3,6%. Экспорт в Китай сократился на 2,4%, а в страны Евросоюза – на 4,1%. При этом поставки в США увеличились на 15,7%, а во Вьетнам – на 1,4% в годовом исчислении. Импорт за первые 20 дней ноября составил 35 млрд 206 млн долларов, что привело к дефициту торгового баланса на сумму 1 млрд 416 млн долларов. Дефицит торгового баланса РК с начала года составил 19 млрд 527 млн долларов. Правительство обещает приложить все усилия для поддержки экспорта, ключевого двигателя экономического роста страны.