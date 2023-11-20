РК увеличивает экспорт кимчхи

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На мировом рынке стремительно растёт спрос на корейские традиционные квашеные овощи кимчхи. По данным Таможенного управления РК, в период с января по октябрь текущего года кимчхи экспортировались в 93 страны, что является новым рекордом. В 2013 году кимчхи экспортировались в 61 страну. Значительное улучшение показателя отмечено в 2021 году, в пик распространения коронавируса. Тогда кимчхи поставлялись в 89 государств. В 2022 году экспорт кимчхи понизился, но в этом году снова наблюдается его резкое увеличение. С января по октябрь объём поставок составил 130 млн 590 тыс. долларов, увеличившись на 10,1% в годовом исчислении. При сохранении нынешней тенденции по итогам года экспорт кимчхи может превысить рекорд 2021 года, составивший 159 млн 920 тыс. долларов. Крупнейшим импортёром кимчхи стала Япония, на которую приходится 40,5% поставок. Далее следуют США, Нидерланды, Великобритания, Гонконг, Тайвань, Австралия, Канада и Сингапур.