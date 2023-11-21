КНДР запустила ракету, предположительно, с военным спутником

Photo : YONHAP News

21 ноября в 22:43 кор. вр. Северная Корея осуществила запуск ракеты, предположительно, с военным разведывательным спутником. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракета запущена в южном направлении с полигона в окрестностях деревни Тончхан-ри уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела над Восточным морем к западу от островов Пэннёндо и Иодо. Южнокорейские военные повысили уровень боевой готовности, обмениваясь имеющейся информацией с коллегами из США и Японии. Военные эксперты анализируют успешность отделения ступеней ракеты-носителя и выход спутника на космическую орбиту. Анализ может занять некоторое время. Ракета запущена за несколько часов до начала объявленного ранее Пхеньяном 10-дневного окна запуска с 22 ноября по 1 декабря. Эксперты полагают, что запуск ракеты произведён раньше объявленного времени, поскольку в районе полигона прогнозируется ухудшение погоды. В мае и августе этого года Северная Корея предпринимала попытки запуска ракеты с разведывательным спутником, но они оказались неудачными.