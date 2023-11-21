Пхеньян сообщил об успешном выводе на орбиту военного спутника

Photo : YONHAP News

Разведывательный спутник «Маллигён-1» успешно выведен на околоземную орбиту с помощью ракеты нового типа «Чхоллима-1». Об этом сообщило агентство ЦТАК, уточнив, что запуск состоялся 21 ноября в 22:42 по корейскому времени с космодрома в окрестностях деревни Тончхан-ни уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто на западе страны. Ракета-носитель пролетела по заданной траектории и точно вывела разведывательный спутник «Маллигён-1» на установленную для него орбиту в 22:54:13, через 705 секунд после запуска. Северокорейский лидер Ким Чон Ын, который наблюдал за запуском, поздравил учёных, инженеров и руководящих работников с успехом,- говорится в сообщении ЦТАК. В нём отмечается также, что Пхеньян намерен запустить в ближайшем будущем ещё несколько военных спутников. Это «позволит улучшить возможности по получению разведывательных данных в прилегающих к КНДР регионах, в первую очередь в Южной Корее». Запуск разведывательного спутника «является законным правом КНДР на укрепление своего права на самооборону». Он будет «в значительной степени способствовать повышению боевой готовности вооружённых сил страны» с учётом ситуации в регионе, где проводятся «опасные военные манёвры»,- подчёркивается в сообщении ЦТАК. Южнокорейские военные зафиксировали запуск 21 ноября в 22:43. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК, ракета, запущенная в южном направлении, пролетела над Восточным морем к западу от островов Пэннёндо и Иодо. Запуск можно считать настоящим успехом, если «спутник несколько раз облетит Землю по орбите». Ракета запущена за несколько часов до начала объявленного ранее Пхеньяном 10-дневного окна запуска с 22 ноября по 1 декабря. Эксперты полагают, что запуск ракеты произведён раньше объявленного времени, поскольку в районе полигона прогнозируется ухудшение погоды. Совет национальной безопасности при президенте РК заявил, что предпримет шаги по приостановке выполнения межкорейского военного соглашения от 2018 года. Оно предусматривает создание буферных и бесполётных зон вблизи межкорейской границы. Это фактический запрет на артиллерийские стрельбы, военно-морские и военно-воздушные учения, а также разведку с целью предотвращения столкновений между двумя Кореями.