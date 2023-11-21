Юн Сок Ёль: РК и Великобритания будут вместе решать проблемы безопасности

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РК и Великобритания будут расширять партнёрство для совместного решения различных проблем в области безопасности и цифровых технологий. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 21 ноября в парламенте Великобритании. В речи на английском языке южнокорейский лидер подчеркнул, что нынешний год, когда две страны отмечают 140-летие дипломатических отношений, будет важным и значимым для Сеула и Лондона, которые расширяют сотрудничество в различных областях. «Мы создаём новые механизмы для обмена разведывательными данными и сотрудничества в кибербезопасности. Вместе мы будем противостоять угрозам Северной Кореи, тесно сотрудничать в борьбе с международными киберпреступлениями, включая кражу криптовалют и взлом технологий»,- заявил Юн Сок Ёль. Коснувшись предстоящего 22 ноября саммита с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, президент отметил, что по его итогам будет подписано соглашение о повышении уровня двусторонних отношений до «глобального стратегического партнёрства». «Вместе мы построим свободный и открытый международный порядок и будем способствовать устойчивому росту и процветанию всего человечества», - сказал он. В ходе выступления президент напомнил, что во время Корейской войны 1950-53 годов Великобритания направила более 80 тысяч своих солдат, которые воевали на стороне Юга, и более тысячи из них погибли. Он отметил, что РК и Великобритания должны противостоять глобальным вызовам, включая геополитические риски, проблему цепочки поставок и изменение климата. Две страны будут работать вместе над укреплением политической и экономической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также помогать странам, пострадавшим от изменения климата, в переходе к «зелёной» экономике,- отметил Юн Сок Ёль.