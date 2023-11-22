Действие военного соглашения 2018 года частично приостановлено

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22 ноября Сеул частично приостановил действие межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года в ответ на запуск Пхеньяном военного разведывательного спутника. В соответствии с решением, принятом на внеочередном заседании кабинета министров, которое прошло под председательством премьер-министра Хан Док Су, южнокорейская сторона приостановила действие третьего пункта первой статьи соглашения. Это означает, что Сеул возобновит разведывательную деятельность вдоль линии межкорейской границы. Президент страны Юн Сок Ёль, находящийся с государственным визитом в Великобритании, в тот же день одобрил решение правительства. «Северная Корея явно демонстрирует, что у неё нет желания соблюдать военное соглашение от 19 сентября, призванное снизить военную напряжённость на Корейском полуострове и укрепить доверие»,- заявил глава правительства, выступая на заседании. Оперативные возможности южнокорейских вооружённых сил по идентификации угрожающих целей и реагированию на них будут значительно улучшены,- отметил Хан Док Су, добавив, что такие меры жизненно важны для национальной безопасности. Межкорейское военное соглашение от 2018 года предусматривает прекращение враждебной деятельности между двумя Кореями, создание буферных и бесполётных зон вблизи межкорейской границы и превращение демилитаризованной зоны в зону мира.