РК оштрафовала авиакомпании Вьетнама и Монголии

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Министерство сухопутных территорий и транспорта РК наложило штрафы на две зарубежные авиакомпании - Vietnam Airlines и Aero Mongolia за нарушения авиационного законодательства страны. Вьетнамский авиаперевозчик оштрафован на 25 млн вон (19.300 долларов) за то, что 14 июля его самолёт, выполнявший рейс Ханой-Пусан, находился с пассажирами на борту в зоне движения аэропорта Инчхон более пяти часов. Он совершил посадку в аэропорту Инчхон из-за плохой погоды в Пусане. Авиационное законодательство РК позволяет нахождение пассажиров в самолёте в ожидании вылета не более трёх часов на внутренних и не более четырёх часов на международных маршрутах. Aero Mongolia оштрафована на 10 млн вон (7.700 долларов) за то, что, возобновив 1 июля полёты по маршруту Инчхон-Улан-Батор, она не согласовала тарифы на перевозки с южнокорейской стороной.