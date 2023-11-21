80% южнокорейцев осознают важность народной дипломатии

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Почти 80% южнокорейцев считают народную дипломатию крайне важной и поддерживают её цели. Об этом свидетельствуют результаты опроса пяти тысяч взрослых южнокорейцев в возрасте от 19 до 69 лет, проведённого Корейским фондом международных обменов в июне прошлого года. Народную дипломатию, то есть, неофициальные контакты обычных людей и общественных организаций с целью улучшения взаимоотношений, лучшего понимания культуры, традиций и привычек граждан разных стран и их взаимовыгодного сотрудничества, считают важной 79,4% респондентов. 76,6% опрошенных положительно оценили цели народной дипломатии. Что касается ожидаемого эффекта от народной дипломатии, то 71,5% участников опроса ответили, что она поможет улучшить национальный имидж. Звучали также заявления о положительном влиянии народной дипломатии на внешнюю политику государства, экономику и продвижение национальных интересов.