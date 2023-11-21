В 2024 году РК снизит пошлины на 76 наименований товаров

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В 2024 году министерство планирования и финансов РК снизит импортные пошлины на 76 наименований промышленных товаров и продуктов питания. Снижение является частью гибкой тарифной системы, в рамках которой правительство временно корректирует базовые тарифные ставки на импортируемые товары, чтобы стабилизировать цены и защитить отечественных производителей. Количество наименований товаров, на которые распространяются льготные тарифные ставки, будет сокращено по сравнению со 101 наименованием в этом году. Ряд товаров решено исключить из списка, поскольку цены на них стабилизировались в достаточной степени, а уровень тарифов может быть скорректирован в рамках соглашений о свободной торговле. На 13 наименований свежих продуктов питания сохранятся более высокие «корректирующие пошлины» в целях защиты отечественных производителей.