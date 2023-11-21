Внешний долг РК сократился

По предварительным данным Банка Кореи, внешний долг страны по состоянию на конец сентября составил 649 млрд 300 млн долларов, что на 15 млрд 800 млн долларов меньше, чем в конце второго квартала текущего года. Рост долгосрочных внешних заимствований правительства компенсировал резкое снижение краткосрочного долга со сроком погашения в течение года. Краткосрочный долг сократился в третьем квартале на 20 млрд 300 млн долларов, составив 141 млрд 600 млн долларов, в то время как долгосрочный долг вырос на 4 млрд 600 млн долларов до 507 млрд 700 млн долларов. Отношение краткосрочного долга к валютным резервам снизилось на 4,2% до 34,2%. Более низкий коэффициент означает более высокую способность обслуживать долг. Отношение краткосрочного долга к общей сумме внешнего долга снизилось на 2,5% до 21,8%.