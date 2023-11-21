Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня

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Израиль и палестинская группировка ХАМАС достигли соглашения о четырёхдневном прекращении огня в обмен на «как минимум» 50 из 240 заложников, находящихся у боевиков ХАМАС. По сообщению Associated Press, Кабинет министров Израиля согласился с временным прекращением огня при посредничестве США и Катара. Соглашение предусматривает освобождение примерно по 12 заложников каждый день, в основном, женщин и детей. Пауза в боевых действиях может начаться 23 ноября. Хотя в сообщениях СМИ говорилось, что Израиль согласился освободить около 150 палестинских заключённых и разрешить дополнительную гуманитарную помощь сектору Газа, в сообщении израильского правительства об этом не говорится. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС возобновится после истечения перемирия и будет продолжать до тех пор, пока Израиль не достигнет всех своих целей.