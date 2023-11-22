РК и Великобритания подняли отношения на самый высокий уровень

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22 ноября президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали в Лондоне «Соглашение на Даунинг-стрит», подняв двусторонние отношения в сферах безопасности и экономики на уровень «глобального стратегического партнёрства». Это самый высокий уровень отношений. Они договорились совместно противостоять ядерной угрозе Северной Кореи, укрепить цепочки поставок и обеспечить устойчивое будущее народам обеих стран. Соглашение было подписано после саммита лидеров двух стран в офисе премьер-министра Великобритании, адрес которого – Лондон, Даунинг-стрит, 10 – лёг в основу названия документа. Участники саммита отметили, что отношения между двумя странами «являются самыми близкими с момента их установления». Они договорились организовать встречу министров иностранных дел и обороны двух стран в формате «два плюс два» для более эффективного решения региональных и глобальных проблем. Стороны приняли решение работать над повышением оперативной совместимости вооружённых сил посредством проведения совместных учений. Соглашение предусматривает также обеспечение соблюдения международных санкций против Северной Кореи и создание Стратегического киберпартнёрства для более эффективного противодействия киберугрозам. РК и Великобритания призвали Пхеньян отказаться от программ разработки баллистических ракет и ядерного оружия. Они выразили готовность углубить сотрудничество в ответственном использовании искусственного интеллекта и других новых технологий в военной области. Кроме того, достигнута договорённость о подготовке обновлённого соглашения о свободной торговле, которое отражало бы важность устойчивости цепочек поставок, цифровой экономики и энергетического сотрудничества. Заключительный раздел соглашения посвящён работе над обеспечением устойчивого будущего народам двух стран. Это, в частности, обмен опытом в области использования экологически чистых источников энергии, а также партнёрство между компаниями и академическими учреждениями в области научных исследований.