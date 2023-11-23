Пхеньян возобновит военные меры, приостановленные в 2018 году

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Северная Корея немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в рамках межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года. Об этом говорится в заявлении министерства обороны КНДР, опубликованном 23 ноября агентством ЦТАК. Будут отменены «все шаги, предпринятые для предотвращения военной напряжённости на суше, в море и в воздухе, а вдоль военной демаркационной линии будут размещены мощные вооружённые силы и военная техника нового типа». Более того, «Южная Корея должна дорого заплатить за свои безответственные политические и военные провокации, которые довели нынешнюю ситуацию до неконтролируемой фазы»,- подчёркивается в сообщении. Накануне РК частично приостановила действие межкорейского военного соглашения от 2018 года. Это произошло после того, как Северная Корея запустила военный разведывательный спутник. В ответ южнокорейская сторона посчитала возможным восстановить разведывательную деятельность в районе межкорейской границы. Назвав запуск спутника «законным осуществлением права на самооборону», Северная Корея осудила Юг за частичную приостановку действия соглашения по «необоснованным и нелогичным» причинам. 22 ноября в 23:05 Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного типа с аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна в направлении Восточного моря. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, запуск оказался неудачным.