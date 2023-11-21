ОКНШ: Северокорейский спутник вышел на орбиту

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После всестороннего анализа данных о траектории и других характеристиках полёта можно сделать предварительный вывод, что северокорейский военный разведывательный спутник вышел на заданную орбиту. Об этом говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК, направленном журналистам вечером 22 ноября. Между тем, потребуется дополнительное время для того, чтобы определить, функционирует ли спутник должным образом. Для этого необходимо проконсультироваться с научными и военными экспертами, в том числе, из стран-партнёров,- говорится в сообщении. Министр обороны РК Син Вон Сик в радиоинтервью KBS поддержал мнение ОКНШ. Он отметил, что отделение первой, второй и третьей ступеней ракеты прошло нормально, и характеристики полёта спутника подтверждают вывод о его выходе на орбиту. Ранее в тот же день северокорейская сторона сообщила об успешном выводе спутника на заданную орбиту. Нормальное функционирование систем спутника подтверждает получение сделанных им фотографий военных баз США на Гуаме. Спутник приступит к регулярной деятельности на орбите первого декабря,- говорится в сообщениях северокорейских СМИ.