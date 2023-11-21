МАГАТЭ: Ядерный центр в Ёнбёне активизировал работу

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На территории северокорейского ядерного комплекса в уезде Ёнбён-гун провинции Пхёнан-Пукто наблюдаются признаки активизации работы экспериментального легководного реактора. Об этом заявил 22 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В частности, с середины октября активизировался выброс воды из системы охлаждения реактора. Это может свидетельствовать о его запуске в эксплуатацию. Очевидное продолжение ядерной программы Северной Кореи является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Есть также признаки продолжающейся эксплуатации завода по обогащению урана,- отметил Гросси. Северокорейский ядерный полигон Пхунгери в уезде Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто готов к проведению новых ядерных испытаний, что является «причиной для серьёзного беспокойства». Да и вся ядерная деятельность является «глубоко прискорбной»,- подчеркнул глава МАГАТЭ. Он призвал Пхеньян сотрудничать с агентством.