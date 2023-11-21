Премьер-министр РК принял участие в саммите G20

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Страны-члены Большой двадцатки (G20) должны сосредоточиться на трёх главных задачах – реформировании многосторонних банков развития, развитии безуглеродной энергетики и разработке принципов управления искусственным интеллектом. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 22 ноября на саммите Большой двадцатки, проходившем в режиме видеоконференции. Он отметил, что РК готова встать во главе решения этих задач. Саммит был организован по предложению главы правительства Индии Нарендры Моди с целью обсуждения реализации договорённостей, достигнутых на сентябрьском саммите в Нью-Дели. Хан Док Су заявил, что члены Большой двадцатки продемонстрировали единство в обеспечении устойчивого роста даже в условиях нынешнего комплексного кризиса, включающего нестабильность мировой экономики, климатические изменения и геополитические риски.