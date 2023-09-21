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Политика

Юн Сок Ёль: Выставка в Пусане поможет сближению культур

Write: 2023-11-24 10:36:12Update: 2023-11-24 17:42:31

Юн Сок Ёль: Выставка в Пусане поможет сближению культур

Photo : YONHAP News

Если Всемирная выставка 2030 года состоится в Пусане, она станет платформой для сближения культур разных стран. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 23 ноября в Париже на ужине с дипломатами из стран-членов Международного бюро выставок. Южнокорейский лидер отметил растущий интерес мирового сообщества к корейской культуре, включая кухню, К-РОР, фильмы и сериалы. Он предложил превратить Всемирную выставку 2030 года в платформу для создания синергии между культурами, навыками и убеждениями стран-участниц на основе культурной привлекательности РК в целом и Пусана в частности. Юн Сок Ёль поприветствовал представителя каждой страны-члена Международного бюро выставок индивидуально, подтвердив намерение РК провести мероприятие на высоком уровне.  Решающее голосование, в ходе которого участники Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок определят место проведения Всемирной выставки 2030 года между Пусаном, Эр-Риядом и Римом, состоится в Париже 28 ноября. 
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