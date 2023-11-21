РК разъяснила заинтересованным странам приостановку соглашения 2018 года

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Перед частичной приостановкой действия межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года Сеул уведомил о своём решении заинтересованные страны. Об этом 23 ноября сообщил журналистам представитель МИД РК, отвечая на вопрос о том - уведомило ли южнокорейское правительство такие страны как США, Япония, Китай и Россия о намерении приостановить соглашение. Представитель ведомства подтвердил, что РК консультируется с соседними странами по важным вопросам. Другой представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Россия является важным партнёром РК в вопросе поддержания мира на Корейском полуострове. 22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова негативно отозвалась о решении Сеула приостановить действие соглашения. Она отметила, что соглашение играет важную роль в недопущении вооружённых инцидентов в районе военно-демаркационной линии. Его приостановка чревата перерастанием в крупномасштабный конфликт, и в этой связи шаги южнокорейской стороны не могут ни вызывать сожаление,- подчеркнула Мария Захарова.