РК и Бразилия подписали TIPF

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Бразилия стала первой страной в Южной Америке, с которой РК подписала Рамочную программу содействия торговле и инвестициям (TIPF). Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, церемония подписания состоялась в Сеуле 24 ноября. Подписи под документом поставили представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын и заместитель министра развития, промышленности и торговых услуг Бразилии Марсио Элиас Роса. В тот же день стороны провели первое заседание профильного комитета. В отличие от соглашения о свободной торговле (FTA), ориентированного на снижение таможенных тарифов, формат TIPF больше нацелен на углубление реального экономического сотрудничества. Ранее РК подписала TIPF с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Доминиканской Республикой, Венгрией, Бахрейном, Польшей, Мадагаскаром, Узбекистаном, Финляндией, Эфиопией, Казахстаном и Катаром.