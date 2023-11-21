Чху Гён Хо: Сеул облегчит доступ инвесторов на свой рынок

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Сеул будет использовать новые каналы сотрудничества в области экономики и финансов, образованные после южнокорейско-британского саммита, чтобы создать благоприятные инвестиционные условия для компаний и финансовых институтов двух стран. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо, выступая 23 ноября на церемонии открытия торгов на Лондонской фондовой бирже. Он рассказал об усилиях страны по привлечению инвесторов, разрешив иностранным компаниям участвовать в работе внутреннего валютного рынка и продлив время его работы. Чху Гён Хо стал первым представителем правительства РК, принявшим участие в данной церемонии, которая проводится ежедневно. Накануне церемонии вице-премьер встретился с исполнительным директором Лондонской фондовой биржи Дэвидом Швиммером и попросил его поддержать стремление РК быть включённой в Мировой индекс государственных облигаций (WGBI). Швиммер пообещал уделить внимание этому вопросу.