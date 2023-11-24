РК и Франция укрепят сотрудничество в передовых технологиях

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РК и Франция укрепят сотрудничество в сферах передовых технологий и изменения климата. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, договорённость об этом была достигнута в ходе переговоров президентов двух стран Юн Сок Ёля и Эммануэля Макрона, состоявшихся 24 ноября в Париже. Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в разработке и производстве аккумуляторных батарей и полупроводников, а также в развитии возобновляемых источников энергии. Юн Сок Ёль и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, согласились с тем, что мировое сообщество должно совместными усилиями противостоять ядерным и ракетным разработкам Северной Кореи. Президент Франции выразил полную поддержку северокорейской политики Сеула. В тот же день южнокорейский лидер принял участие в обеде с представителями стран-членов Международного бюро выставок. В своём выступлении он отметил, что, в случае выбора Пусана местом проведении Всемирной выставки 2030 года, РК сделает её местом гармонии и солидарности, где можно будет обсудить видение лучшего будущего.